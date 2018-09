¡Adiós a los prejuicios! Brunella Horna admite que no sabe cocinar y esta es su ingeniosa solución

La modelo chiclayana Brunella Horna , de 21 años, compartió con sus seguidores que nunca en su vida ha cocinado.

"Jamás en mi vida había entrado a la cocina, nunca he cocinado en mi vida, pues cuando era pequeña mi mamá me lo tenía terminantemente prohibido porque decía que las mujeres no entran a la cocina", contó Brunella Horna.

Sin embargo, la modelo lo hará por primera vez este domingo en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', en donde preparará un platillo guiada por Flor, su “madre adoptiva”.

Como se escucha en el video promocional, ella le pregunta a la señora que la guía: "¿Cómo le bajo el fuego a la olla? También se le escucha decir frases como "No se enoje, mami" o "¡Mi cancha, se quemó!".

Brunella Horna también comentó que con su actual pareja, el congresista Richard Acuña, siempre compra comida hecha. "Richard y yo vivimos a punta de delivery".