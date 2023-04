Richard Acuña, esposo de Brunella Horna, envió una carta notarial a Magaly Medina para evitar la difusión de las denuncias de su expareja Camila Ganoza, con quien mantiene una disputa legal por la tenencia de su hija.

“He anunciado lo que tengo para esta noche con un texto que se presta a muchas confusiones, pero aún así ya tengo dos cartas notariales en mis manos sobre este tema. Dos cartas notariales para que yo no difunda la información que voy a difundir hoy día. No me había pasado nunca… el señor Richard Acuña es quien me ha mandado la carta notarial”, comentó la ‘Urraca’.

El exparlamentario también emitió un comunicado para defenderse de las fuertes acusaciones de la madre de su hija, quien reveló maltratos psicológicos e infidelidades antes y después de terminar su relación amorosa.

“Hoy he recibido una llamada con una serie de rumores y especulaciones en relación a una supuesta manipulación y maltrato psicológico a la madre de la menor de mis hijas, así como la falta de pago de la pensión correspondiente a la manutención. Deseo aclarar que estas acusaciones son completamente falsas”, se lee en el pronunciamiento de Richard Acuña.

En otro momento, el excongresista también aseguró que le pasa una pensión bastante generosa a su hija.

“Espero que esta aclaración ponga fin a las mentiras infundadas por parte de la mamá de mi pequeña y deseo enfatizas que el bienestar de mi hija es mi prioridad a pesar de mis obligaciones que también cumplo y ejerzo con mis hijos mayores, por eso sigo trabajando día a día para asegurarme que reciban todo el amor, apoyo y cuidado que necesita todo el amor”, concluyó.