Brunella Horna sufrió el mal de altura en el Cusco: "Me sentía súper agitada"

Brunella Horna y su novio, el congresista Richard Acuña, prefirieron estar lejos de la capital por Fiestas Patrias y viajaron al Cusco para disfrutar de sus maravillas.

Sin embargo, la modelo no se imaginó que la altura le iba a afectar cuando llegó a la ciudad imperial, a tal punto que no pudo dormir antes que se dirija a Machu Picchu.

"No hemos dormido casi nada. Me ha chocado la altura de madrugada, me levanté como las 4 de la madrugada porque me sentía súper agitada", dijo la rubia en un video que colgó en su historia de Instagram.

Brunella Horna sufre de soroche en el Cusco: "Me sentía súper agitada". (Instagram)

Pese a ello, Brunella Horna y Richard Acuña llegaron a Machu Picchu. La empresaria colgó su itinerario en su red social. Incluso contó que había perdido a su guía por andar tomándose foto.

La pareja en todo momento estuvo muy cariñosa y no dejaban de retratar sus momentos juntos en el Cusco.

La modelo y el legislador ya tienen casi dos años de relación y no hacen caso a las críticas que surgen en torno a su romance.

