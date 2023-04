Tras alejarse de la conducción de ‘América Hoy’ y de las redes sociales debido a su delicado estado de salud, Brunella Horna reapareció en las redes sociales más feliz que nunca junto a su esposo Richard Acuña, quien en los últimos días estuvo en el ojo de la tormenta por la denuncia de maltrato psicológico de su expareja Camila Ganoza.

En medio de rumores de embarazo, la modelo y empresaria se dejó ver en un club junto a la familia del excongresista. Dicha instantánea fue compartida por su cuñada Kelly Acuña y luego reposteada en la cuenta de Instagram de la ‘Baby Brune’.

“Nosotros somos familia”, se puede leer en la descripción de la fotografía donde aparece Richard Acuña y Brunella Horna. Al parecer, la exchica reality ya estaría mejor de salud tras pasar unos días en Chiclayo.

Brunella Horna reaparece con Richard Acuña | Captura Instagram





Brunella Horna dejó ‘América Hoy’:

Luego de ausentarse por tres largas semanas en el programa, la empresaria de Gamarra se comunicó con ‘América Hoy’ para anunciar su salida por problemas de salud. Su decisión se dio poco después que Camila Ganoza denunciará públicamente al excongresista de maltratarla física y psicológicamente.

“Definitivamente, han sido semanas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo toda rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando”, empezó diciendo.

“El último día que fui a Pachacamac tuve el susto más grande mi vida y yo se los cuento porque ustedes saben por lo que yo estoy pasando. Al día siguiente ustedes dejaron todo y estuvieron conmigo”, señaló la modelo, incrementando así los rumores que se encontraría en la dulce espera.