La conductora del programa “América Hoy”, Brunella Horna, rompió su silencio y respondió a los rumores en torno a la posible ayuda económica que la joven presentadora habría recibido de parte de sus exparejas sentimentales.

En la reciente edición del programa matutino de América televisión, la joven presentadora aseguró que tiene “una correa bien ancha”; sin embargo, sí se sintió ofendida por los comentarios que señalaban que su expareja le dio dinero para emprender.

“Yo soy siempre calladita, tranquila, no me gusta ofender a nadie porque soy así, pero si me ofenden obviamente que tengo que responder. En televisión y en las redes se comenta mucho y yo, que soy joven en televisión, siento que tengo una correa muy ancha y puedo aguantar muchos comentarios, pero sí me afecta cuando la gente lo llega a creer”, dijo.

“Entiendan, es televisión. Yo puedo decir a nivel nacional que ningún hombre me ha dado un sol para poder salir adelante. Es verdad”, añadió la joven conductora de televisión, notablemente incómoda.

Como se recuerda, Brunella Horna mantuvo una relación de varios años con el empresario Renzo Costa. Tras separarse, la joven chiclayana emprendió su negocio y se ha consolidado en el mercado nacional.

Actualmente la joven presentadora de televisión está comprometida con el hijo de César Acuña, Richard Acuña, con quien mantiene una larga relación y, según dijo, ya tienen fijada la fecha para su matrimonio.

