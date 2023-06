Los conductores de América Hoy, Ethel Pozo y Edson Dávila ‘Giselo’, quisieron llamar a Brunella Horna con el fin de juntarse pronto para conversar, pero fueron sorprendidos por la rubia, pues no solo no contestó la llamada, sino que la cortó en vivo.

“Nos colgó, ¿en qué momento pasó esto?”, expresó la hija de Gisela Valcárcel en el programa, mientras su compañero lamentaba la acción, ya que la consideraba una gran amiga. Los otros participantes del magacín, Valeria Piazza y Janet Barboza, también quedaron sorprendidos.

Como se recuerda, Brunella, también exconductora del programa, estuvo alejada de las cámaras hasta hace poco, ya que sus fotos aparecieron en varios portales de noticias debido a su posible embarazo.

El pasado abril, ella anunció que tomaría un respiro del programa de espectáculos sin confirmar si volvería o no: “no les puedo decir en qué fecha porque es algo que escapa de mis manos, por más esfuerzo que esté haciendo, hasta que mi médico me diga, yo no puedo dar fecha”, dijo la rubia en ese momento.





