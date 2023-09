¡Con aires de divo! Brunella Horna no dudó en pronunciarse sobre la actitud de Eduardo Rabanal, quien arremetió contra reportero de ‘América Hoy’ por mencionarle a Paula Arias . Ante ello, la esposa de Richard Acuña pidió al futbolista, quien acaba de volver a primera división con UTC , humildad, ya que no es Jefferson Farfán o Paolo Guerrero para no aceptar entrevistas.

Como se recuerda, el deportista fue consultado sobre su relación con la salsera, con quien habría regresado.“(¿Sientes que Paula ha sido tu cábala?) Lo que pasa es que eres poco profesional, me estás hablando de un tema y te estás yendo por otro. Yo no te quiero faltar al respeto, tú tampoco me lo faltes a mí”, empezó diciendo Rabanal.

Ante la insistencia del reportero, Eduardo le dice que debe valorar que él le haya respondido el teléfono. “Escúchame, yo no te tengo que dar entrevistas de cosas que no voy a hablar, te estoy contestando el teléfono, tienes que valorar aunque sea que uno te contesta”, mencionó, lo que causó el asombro de los conductores de ‘América Hoy’.

Brunella molesta con Eduardo Rabanal.

Ante ello, Brunella Horna pidió a Eduardo ‘aterrizar’ y ser más humilde. “Un ratito Eduardo, aterriza. No eres Jefferson Farfán, no eres Paolo Guerrero. Ha jugado 10 minutos, no metió ningún gol”, dijo la popular ‘Baby Bru’.

Edson Davila, por su parte, también se pronunció sobre la actitud del deportista: “Así no va a llegar a la Vallejo”.

