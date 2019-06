Brunella Horna le pide a Richard Acuña: "Retírate de la política"

Brunella Horna ya tiene casi dos años de relación con el congresista Richard Acuña , pero no le gusta que ejerza un cargo político debido a la 'mala imagen' que tienen nuestros legisladores.

En el programa 'Válgame Dios', la modelo le pidió a su pareja que ya no siga más en política y que se dedique a sus negocios.

"Quiero que se retire de la política, por favor. Yo odio todo ese tema, no es tan fácil como todo el mundo piensa. Se comentan muchas cosas y hoy en día, como están las cosas, preferible que él esté alejado y enfocado en sus negocios. Por favor Richard, retírate de la política, ya no quiero más", dijo la empresaria.

¿ALISTAN MATRIMONIO?

Con respecto a una posible boda, Brunella Horna aseguró que aún no hay planes y que no necesita casarse para ser feliz con Richard Acuña.

" No es necesario, nosotros ya convivimos. A mí no me hace sentir mejor si estoy casada o no, yo soy su enamorada, me respeta, me ama y punto. ¿Para qué necesito un anillo?", refirió.



