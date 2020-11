En una reciente entrevista a “Estás en Todas”, Brunella Horna presentó su nuevo local de venta de ropa y habló sobre la posibilidad de matrimonio con su pareja Richard Acuña, con quien convive hace 3 años.

“Nosotros primero apostamos por la convivencia, que para mí fue lo mejor porque conocí realmente cómo es y él a mí. Yo creo que es muy importante, primero conocer antes de tomar la decisión de casarse”, señaló.

Del mismo modo afirmó que a ella no le tienen que preguntar por si desea casarse, pues aún no le han hecho la propuesta. “A mí no me tienen que preguntar Nati, yo no tengo anillo. No hay anillo acá”, señaló.

Luego , Natalie Vértiz afirmó que desde que ambos están juntos a él se le ve más divertido. Sin embargo, Horna confesó que cuando ambos realizan TikToks es porque han tomado un sábado en la noche y al otro día se arrepiente y ya no quiere hacer estos videos.

“Nos damos el tiempito de pareja, un sábado y domingo para disfrutar”, agregó.

Sobre los rumores de embarazo, señaló que estaba comiendo mucho en Trujillo y se veía más abultado su vientre. “Este año no va a haber, embarazo, ni nada. Ya cuando mi negocio esté encaminado puedo tomarme un año sabático para disfrutar de mi embarazo... Él y yo ya lo hemos conversado, porque primero nos queremos casar y luego tener hijos”, comentó.

Brunella Horna espera que Richard Acuña le pida la mano

