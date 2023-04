La conductora Brunella Horna se comunicó con sus compañeros de ‘América Hoy’ y reveló que ya no podrá asistir al programa por recomendación de su médico y que está a la espera de tener el ‘milagro’ que tanto añoró.

“Rezando a Dios voy a tener el ‘milagro’ que siempre he querido”, dijo Brunella sin ahondar en mayor detalle sobre su condición médica.

Además, Brunella contó los días difíciles que ha vivido en las últimas semanas y que no le han permitido ir a trabajar.

“Han sido unas semanas difíciles de salud, por recomendación de mi médico debía descansar, toda rebelde no hice caso y seguí yendo al trabajo y el último día que fui al programa (enlace en Pachacamac) tuve el susto más grande de mi vida y se los cuento y ustedes lo saben (...) fue un día tan difícil que no puedo describirlo y a raíz de ese episodio estoy en descanso absoluto”, dijo.

La conductora explicó que su entorno más cercano sabe del “proceso” que está llevando, que los conductores de ‘América Hoy’ lo conocen, pero que “no lo puede contar” al público.

Sobre cuándo regresará al programa, dijo que eso dependerá de su doctor.

“Hasta que mi médico no me diga que regrese yo no puedo dar una fecha”, dijo y reiteró que no hará desarreglos en su vida porque “ha tenido muchos sustos” en los últimos días.

Como se recuerda, Brunella Horna dejó de asistir al programa desde hace varias semanas y, según dijo Ethel Pozo, se debió a una lesión en la pierna.

Dicha ausencia, además, coincidió con el escándalo que envolvió a su esposo, Richard Acuña, quien fue denunciado de violencia e infidelidad por su expareja Camila Ganoza.





