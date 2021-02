Hace una semana empezaron a circular los rumores sobre un presunto embarazo de Ivana Yturbe, sobre todo tras su boda con el futbolista Beto da Silva. Es así que Brunella Horna fue preguntada sobre dicho tema en el programa “En boca de todos”, ya que es una amiga muy cercana de la modelo.

“Yo soy medio nerviosa. Yo hablo de mí, pero cuando hablo de otras personas...”, comentó en respuesta a su colega Ricardo Rondón, quien le recordó que fue de las pocas invitadas al matrimonio.

Es ahí donde le preguntaron a Brunella Horna si va a ser “tía”. “Creo que ese es un tema muy delicado”, comentó antes de ser interrumpida por Tula Rodríguez, quien dijo no creer que Yturbe esté embarazada.

Brunella Horna sobre supuesto embarazo de Ivana Yturbe

“Es un tema del que no quiero hablar. En un momento Ivana saldrá a decir si está o no embarazada. Va a ser por parte de ella. No está bien que yo comente”, agregó.

“Lo que creo o pienso mejor me lo guardo. Lo que quiero también me lo guardo porque realmente es ella quien tiene que salir a hablar. Es ella la que tiene que afirmarte o negar un tema tan delicado. Yo simplemente he sido una invitada más, una amiga más en el matrimonio. En detalles tan íntimos no está bien que yo pueda comentar”, aseguró un poco incómoda.

Sobre la ceremonia en Trujillo, Horna señaló estar feliz por su amiga y el futbolista. “La pasamos muy bien, fuimos muy pocas personas. Ella estaba feliz, es lo que importa”, concluyó.

