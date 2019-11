Ni hijos ni boda. En la lista de prioridades de Brunella Horna no existe lugar para formar una familia. Pese a que su relación con Richard Acuña está en un buen momento, dijo que está “muy chiquilla” para pensar en matrimonio y, peor aún, para traer bebés al mundo.

“¿Boda? ¿Cuál? Todavía no me quiero casar, si a mí me ven chibolita, me falta mucho para vivir. Recién tengo 22 años, no quiero tener hijos, soy chiquilla por favor”, dijo la empresaria a Ojo, luego de ser consulta si piensa dar ‘el siguiente paso’ con el excongresista.

En su lugar, la joven señaló que, por el momento, se encuentra muy enfocada en el crecimiento y estabilidad de su negocio (tiene una marca de ropa). “Primero que mis negocios estén estables y luego pensaré en boda. Por ahora no”, expresó.

NO LO PIERDE DE VISTA

Hace unos días, Brunella se presentó en el set de ‘En boca de todos’ para hablar sobre las infidelidades de Christian Domínguez y su más reciente escándalo tras la ruptura con Isabel Acevedo.

La joven no desaprovechó la coyuntura para dejar sentado que ella no perdonaría dos veces una infidelidad. Además, agregó que para evitar que Richard saque los pies del plato lo tiene “chequeadito”. “Más le vale ser fiel”, le advirtió.