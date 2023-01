Lo disfrutó al máximo. El matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña se llevó a cabo este sábado 7 de enero en una ceremonia privada en La Molina, a donde asistieron figuras del espectáculo local, además de personajes de la política de nuestro país.

El gran evento fue amenizado por la agrupación peruana We The Lion. También estuvo el artista colombiano Mike Bahía, y para finalizar la fiesta, Marisol. Sin duda, la pareja no escatimó en gastos para que la boda sea realmente inolvidable.

¿Cuál fue el momento más divertido de la boda de Brunella Horna y Richard Acuña?

En un determinado momento, la conductora de ‘América Hoy’ se animó a bailar una de las canciones más populares de los últimos meses: ‘Envolver’ de Anitta. A pesar de que estaba con su vestido de novia, Brunella lo dio todo en la pista de baile. Sin embargo, el paso no le salió como esperaba.

En todo momento, la carismática presentadora fue animada por Gisela Valcárcel. Sin embargo, quien se robó el show fue Edson Dávila ‘Giselo’, quien sacó los pasos prohibidos y enseñó a todos cómo se baila este tema.

El usuario Ric La Torre pudo tener acceso al contenido inédito de la boda de Brunella. En uno de los videos que compartió, se ve a la joven modelo realizando la coreografía de la estrella brasileña, para sorpresa y aplausos de sus invitados.

19. Giselo enseñándole a Brunella Horna cómo hacer el pasito de Anitta en su boda. Siempre Edson levantando el evento 😂 pic.twitter.com/sM8rFLO9UT — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 8, 2023

Como es de esperarse, las redes volaron con el baile de Brunella, que se viralizó en instantes.

Cabe destacar que a la boda de la conductora de televisión también asistieron otras figuras de la farándula como Christian Domínguez con su pareja Pamela Franco, Ethel Pozo, así como personajes de la política como César Acuña, y la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva.