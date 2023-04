La esposa de Richard Acuña, Brunella Horna, se comunicó con ‘América Hoy’tras ausentarse por tres largas semanas en el programa. La modelo señaló que se retirará del magazine por problemas de salud: “Es lo más difícil que me ha tocado decidir”.

“Definitivamente, han sido semanadas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo todo rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando”, empezó diciendo.

NOTICIA EN DESARROLLO...

“Espero volver porque me harán mucha falta en mi vida”

VIDEO RECOMENDADO