La modelo y conductora Brunella Horna regresa al programa ‘América Hoy’, el cual abandonó hace cuatro meses por cuestiones de salud.

Vestida de rosado y con la pancita que evidencia su embarazo, Brunella Horna ingresó al set de ‘América Hoy’ y recibió el abrazo de Ethel Pozo, Edson Dávila, Janet Barboza y demás trabajadores de la producción del programa.

Lo primero que hizo fue pedirle disculpas a sus compañeros de conducción por las críticas que recibieron por no revelar que estaba embarazada.

Entre lágrimas, Brunella confesó que el inicio de su embarazo “fue muy complicado”. Recordó que su embarazo fue de riesgo y le prohibieron incluso “ir hasta el baño”.

“Yo he sangrado 4 meses y medio. Como mamá primeriza no sabía, quería hacer mi vida normal, por eso me retiro (del programa). Yo estaba mal dos semanas, me recuperaba, salía y luego recaía”, explicó.

“Los 9 kilos me han subido por todos lados”, dijo Brunella y confirmó que tiene 6 meses (24 semanas) de embarazo.

“Es un bebé muy esperado, muy soñado, nos demoramos un año en que salga yo embarazada”, agregó.

Sobre su continuidad en el programa, Brunella confirmó que se queda como conductora de ‘América Hoy’.

“Voy a estar hasta el último día, las contracciones me darán en vivo, hasta los 9 meses”, reveló la también modelo.





Se fue de ‘América Hoy’

Como se recuerda, Brunella Horna abandonó ‘América Hoy’ el 17 de abril pasado a través de un enlace telefónico donde anunciaba su alejamiento del programa por temas relacionados a su salud.

Si bien se rumoreó desde entonces que está embarazada, la conductora nunca confirmó que está en la ‘dulce espera’ y mantuvo con su esposo, Richard Acuña, el tema en completa reserva.

Brunella Horna en América Hoy.

A través de una promoción del propio programa, se anunció su regreso el lunes 14 de agosto y en el clip se aprecian las imágenes de una cuna, ropa de bebé y demás accesorios para recién nacidos.

Dicho video fue compartido por Gisela Valcárcel -dueña de la empresa que produce el programa- y por la misma Brunella, lo que confirmaría que está embarazada.





¿Regresa como conductora?

Ahora, se especula que Brunella podría retornar como conductora de ‘América Hoy’, sobre todo porque el puesto que dejó no está ocupado tras la salida de Valeria Piazza, quien hace unos días dejó el programa.

Sin embargo, lo más probable es que regrese para conversar y dar detalles de su embarazo y también sobre los meses que estuvo alejada de la televisión y la mirada pública.