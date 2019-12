Brunella Horna confesó que está distanciada de Richard Acuña, su pareja sentimental. En conversación con ‘En boca de todos’, la empresaria indicó que ambos están viviendo en ciudades distintas, lo que hace complicado que puedan disfrutar del tiempo juntos.

“Tal vez estamos un poco distanciados. Es muy difícil tener trabajos en distintas ciudades... pero ahí está el amor, la comprensión, la confianza que nos tenemos para salir adelante, que la relación no se empeore; al contrario, nos damos fuerza, nos motivamos, él desde Chiclayo o Trujillo, y yo desde Lima", indicó.

Eso sí, la también exchica reality aclaró que el amor no se ha acabado entre ambos y afirmó que admiraba y amaba a su pareja.

Se especuló, de otro lado, que a la modelo no le habría gustado una salida nocturna de su pareja y de la que ella no tuvo conocimiento.

La chiclayana contó lo que Richard Acuña ha significado a lo largo de su compromiso amoroso. “Richard me dio una estabilidad que necesitaba, me dio una tranquilidad. No hay nada más bonito que irte a trabajar y tener paz, que puedas enfocarte en tus negocios”, señaló.

brunella horna