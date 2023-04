En la edición de hoy del programa de espectáculos ‘América Hoy’, los conductores Ethel Pozo, Edson Dávila y Janet Barboza le dieron la bienvenida a Valeria Piazza, nueva panelista que ocupará el puesto de Brunella Horna en el segmento de América Televisión. La pareja de Richard Acuña se mostró feliz de cederle la posta temporalmente a la modelo, e incluso se animó a darle algunos ‘consejos’ para su conducción en el show.

“Vale. Qué felicidad que estés en América Hoy, de verdad, cuando me enteré salté de felicidad. Estoy muy segura que harás muy bien porque te llevas muy bien con todos los chicos, eres una ‘trome’, confía en ti. Estás con el mejor equipo”, acotó Brunella en un audio que la producción del programa había grabado para recibir a Piazza.

Además, Horna le recomendó a Valeria que “se cuide de las bromas de Edson y Janet”, además de que “no se pique” para que le vaya bien en su estadía en el programa de espectáculos. Le expresó que “le encanta” que ella sea su reemplazo en el panel de conductores.

Por otro lado, la modelo se mostró agradecida con la misma Brunella y con el equipo del show de espectáculos: “Muchísimas gracias por tanto cariño. Fue todo tan rápido, no me lo esperaba. Hablé con Brune, está contenta, ella me escribió, somos amigas. Sé que está viéndonos, así que le mando un beso bien grande. Estoy apoyando a Brunella mientras no está, estaré un tiempo con ustedes”, señaló.