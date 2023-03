Brenda Zambrano continúa causando polémica al revelar detalles de su separación con Guty Carrera después de casi cuatro años. Tras confesar que tenían una relación tormentosa, la actriz mexicana contó que el modelo peruano intentó por todos los medios salvar su relación y para ello le pidió matrimonio.

En una entrevista con el canal de YouTube, ‘Doble G’, Zambrano señaló que fue ella quien le puso punto final a su romance con el ‘Potro’ porque se apagó la llama del amor. Sin embargo, el modelo no aceptaba su decisión.

“Él hizo cosas para recuperar la relación, que en lugar de hacer cosas bien, las hacía para cargarla. Entonces, como decir que ahora sí se quería casar, ir a pedirle la mano a mi mamá sin mi consentimiento. Cosas así que no estaban padre, pues dije ya no quiero vivir contigo, a chingar su madre. Ya no quiero, no te quiero, me amas, pero yo no. No puede obligar a una persona a que te quiera”, detalló.

Brenda Zambrano también ha revelado detalles de la relación tormentosa que tuvo con el exchico reality y aseguró que había normalizado malos comportamientos como criticar su pasado constantemente.

“Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaba como pareja. Todo se fue a la mier** porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él... Qué estoy haciendo con un cabrón que no tiene las cosas claras, eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres”, comentó.