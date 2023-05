Poco después que se conociera que ‘Magaly TV: La Firme’ presentará un ‘ampay’ a la pareja de un futbolista histórico que actualmente es un conductor de televisión, todas las miradas se centraron rápidamente en Brenda Carvalho, quien mantiene una relación de varios años con Julinho.

Ante la gran cantidad de usuarios que han inundado su perfil de Instagram con preguntas sobre si es ella la protagonista de este nuevo escándalo de infidelidad, la bailarina no tuvo mejor idea que grabar un irónico video.

“Quién será, quién será ”, se le oye decir a la modelo brasilera incrementando así la curiosidad de los internautas, mientras tanto los dos amigos que la acompañan en el video solo atinan a soltar carcajadas.

En otro momento, los acompañantes de Brenda Carvalho le lanzan bromas y aseguran que sí es ella la mujer que sale de un hotel con un hombre que no es su pareja. “Yo creo que tú, no te hagas... Te hemos visto, yo he estado ahí” , señalan entre risas.

Magaly anuncia nuevo AMPAY

Los infieles no descansan. Esta noche se hará público un nuevo ‘ampay’ que promete mantener a todos pegados a la pantalla. En un adelanto presentado por ‘Magaly TV La Firme’ se dice que la pareja de un conductor “histórico y carismático”, lo habría engañado.

“Pareja oficial de futbolista histórico y carismático que hoy se luce como conductor sale de hotel con misterioso hombre”, se escucha en el avance de programa de espectáculos.

