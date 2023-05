La popular Brenda Carvalho no dudó en revelar uno de los momentos más vergonzosos que tuvo, luego de mandar por error una foto pornográfica a su pareja Julinho . La brasileña aclaró que el mensaje era dirigido para su grupo de amigas.

Todo comenzó cuando la producción de ‘No Somos TV’ le preguntó a la bailarina si alguna vez en su vida había mandado un mensaje por error y luego de que ella asintiera, confesó que se equivocó varias veces, pero fue uno que le resultó el más vergonzoso: “A Julinho también le mandé un mensaje equivocado, le mandé una foto pornográfica de una persona”.





Brenda señaló no haberse dado cuenta de lo que había hecho y fue su actual esposo, quien con una llamada le reclamó por lo sucedido: “Me asusté porque Julinho me llama y me dice qué es eso Be, qué es eso que me has mandado, este porno”, pero la cosa empeoró cuando ella le dijo que el contenido que le mandó no era para él.

“¿Para quién era?”, fue la pregunta de Julinho que logró que Brenda Carvalho confiese la verdad luego de quedar muy asustada por lo sucedido: “Me dio la blanca y dije señor, no era para ti y él me dijo para quién. Yo dije, era para el grupo de las chicas... sí pues era para Paloma (Fiuza)”.

