Brenda Carvalho sobre Julinho: "Estamos muy felices y practicando las 'Cincuenta sombras...'" [FOTOS]

La alfombra roja de la película 'Cincuenta sombras liberadas' el pasado miércoles, dejó algunas sorpresas como las declaraciones de la bailarina Brenda Carvalho , quien se pronunció tras los rumores de su separación con Julinho .



La brasileña aprovechó para confesar que la película la inspiró para ponerle un poco más de romanticismo y erotismo a su relación con el ex futbolista.



"Los que pensaron que había terminado con Julihno estaban equivocado, estamos muy felices y practicando las cincuenta sombras.... jajaja. Estamos muy bien y sin problemas", dijo la artista.



Carvalho, quien ha vuelto al programa reality de 'Combate', manifestó su alegría de encontrarse nuevamente con sus compañeros. "Ahora estoy muy feliz de estar nuevamente en 'Combate' junto a grandes compañeros como Korina y Mario Hart. Me gusta la competencia y estamos felices de los resultados" dijo la 'carioca'.

La bailarina lamentó que el programa 'Esto Es Guerra' trate de enfrentar a la actual pareja de Millet Figueroa , Patricio Quiñonez , y a Diego Giménez , quien olvidó su reloj en el departamento de 'Milechi'.



"Milett ha madurado mucho y sé que no pisará el palito, Igual no me parece que busquen hacer polémica con ese tema. La pareja ha demostrado ser fuerte y sé que aman", manifestó