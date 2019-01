Bryan Singer negó las nuevas acusaciones de abuso sexual en su contra

Bryan Singer , quien fue despedido como director de “Bohemian Rhapsody” poco antes de que terminara la filmación por faltar al trabajo y reemplazado por Dexter Fletcher, negó las nuevas acusaciones de agresión sexual en su contra publicadas en la revista The Atlantic.

El director de cine de 53 años, tachó de “difamador y homófobo” el artículo publicado el último miércoles con testimonios de cuatro hombres que dijeron haber tenido sexo con él, dos de los cuales aseguraron haberlo hecho en 1997 cuando tenían 15 y 17 años.

Bryan Singer, quien dirigió cuatro exitosas películas de la franquicia “X-Men” y de “Superman Returns” aseguró que la publicación busca “mancillar" su reputación y perjudicar las opciones de su película biográfica sobre Freddie Mercury en los premios Oscar, en los que tiene cinco nominaciones, incluida Mejor película.

"La última vez que escribí sobre este tema, la revista Esquire estaba a punto de publicar un artículo escrito por un periodista homófobo que ha estado extrañamente obsesionado conmigo desde 1997”, aseguró Bryan Singer en un comunicado que fue enviado por su abogado a la agencia AFP.

“Después de cuidadosos controles y ante la falta de fuentes creíbles, Esquire optó por no publicar esta venganza periodística”, manifestó y añadió: “Eso no impidió que el autor lo vendiera a The Atlantic”.

Alex French y Maximillian Potter, autores del artículo en el que que de las presuntas víctimas describió a Bryan Singer como un "depredador" que les proporcionó drogas y alcohol antes de abusar de ellas, explicaron en Twitter que el este se publicó en The Atlantic porque fue rechazado por los ejecutivos de Hearst, propietaria de Esquire, por razones desconocidas.

Ambos periodistas aseguraron que pasaron un año investigando las acusaciones contra Bryan Singer y entrevistando a más de 50 fuentes antes de publicar el texto en el que lo presentan como “un hombre problemático que se rodeó de adolescentes vulnerables, muchos de ellos alejados de sus familias”, cuyos “relatos sugieren que no actuó solo”.

“Fue ayudado por amigos y asociados que le trajeron jóvenes”, y la industria del entretenimiento apartó la mirada por el “inmenso poder” que le daban sus éxitos comerciales, aseguran los periodistas.

Desde hace años circulan rumores que acusan a Bryan Singer de conducta sexual inapropiada, e incluso ha sido objeto de varias denuncias de agresión sexual contra menores de edad. Muchos procedimientos se han cerrado o fueron resueltos por transacciones financieras fuera de los tribunales.