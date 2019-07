Así reaccionó Blanca Rodríguez por los supuestos mensajes del 'Loco' Vargas a Tilsa Lozano

La historia sin fin. Luego que Tilsa Lozano deslizara la posibilidad de que el exfutbolista Juan Manuel Vargas le estaría mandando mensajes, la esposa del deportista, Blanca Rodríguez, salió al frente.

El programa de espectáculos 'Válgame Dios' difundió imágenes en las que Blanca Rodríguez responde a los comentarios realizados por la panelista de 'Reyes del show'.

La esposa del exjugador de Universitario, sin ahondar en muchos detalles fue enfática y minimizó las declaraciones de Lozano dejando en claro que, al parecer, este tema solo le resulta rentable a la 'exconejita'.

"¿Yo qué culpa tengo?, pregúntenle a ella, no sé, qué hacemos (...) ¿Yo por qué te tendría que contestar si yo no vivo de esto?, no como de esto", respondió la pareja del 'Loco' Vargas.

La acompañante de Rodríguez y socia, Vanessa Ciurlizza, también hizo un comentario al respecto y dijo que, pese a todo el tiempo que ha transcurrido, la modelo seguirá hablando de la supuesta relación que mantuvo con el exfutbolista.

"Ay, pero Tilsa va a hablar toda su vida (...) por más que (Blanca) ponga el parche (Tilsa) igual va a seguir hablando diez años más. Diez años han pasado y diez años más va a hablar, hasta viejita hablará", manifestó.