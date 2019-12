Recientemente, Juan Manuel Vargas fue visto junto a Blanca Rodríguez acudiendo a un desfile de marcas navideñas, en donde también estuvo Olinda Castañeda. Al salir del evento, Blanca Rodríguez fue abordada por los reporteros de Magaly Medina.

¿Qué opinas de Tilsa y su nueva pareja?, preguntaron los reporteros, a lo que Blanca atinó a responder que no le interesa la vida de nadie. “En realidad no quiero hablar de eso porque no me interesa, no me interesa la vida de nadie, solo me interesa mi vida”, señaló

“No la conozco a ella, entonces no sé si siempre va con la misma historia, no sé, no la conozco, no me interesa, para nada”, finalizó Rodríguez, dejando en claro que el tema de Tilsa Lozano es cosa del pasado.

Cabe recordar que Olinda Castañeda fue la invitada de Beto Ortiz en el último programa de ‘El valor de la verdad’ y reveló en el sillón rojo que su expareja, el luchador Jackson Martínez, la habría engañado. Martínez, tras terminar con Olinda ahora vive una relación con Tilsa Lozano.

En diciembre de 2013, Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz y reveló que mantuvo una relación paralela con el futbolista Juan Manuel Vargas, mientras él vivía en Italia por jugar con el club Fiorentina.