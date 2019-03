Beto Ortiz: "Todos hemos sido alguna vez el Pedro Moral y la Sheyla Rojas de alguien" [FOTOS]

Fiel a su estilo, Beto Ortiz se sumó a la tendencia y comentó el séptimo programa de 'El Valor de la Verdad', que tuvo como invitado al ex novio de Sheyla Rojas , Pedro Moral.

El conductor del polémico espacio utilizó su cuenta de Twitter para dar sus opiniones sobre las revelaciones del empresario sobre su relación con la conductora de televisión. Lo hizo durante programa y horas después.

El Perú de pie con una sola idea. pic.twitter.com/RjILzPQnac — beto ortiz (@malditaternura) 31 de marzo de 2019

El periodista aprovechó sus redes sociales para reírse de algunos detalles que contó Moral, quien insinuó que Sheyla Rojas es una persona materialista, interesada en el dinero y en las apariencias que tiene que guardar frente al público.

5500 dólares costó el anillo de Shey. — beto ortiz (@malditaternura) 31 de marzo de 2019

Por ejemplo, se refirió a los 'canjes' de los que vive la modelo. "Exijo mi canje con Shey Shoes", escribió. Además, también dijo que "todos hemos sido alguna vez el Pedro Moral y la Sheyla Rojas de alguien", recibiendo el respaldo de sus seguidores.

Todos hemos sido alguna vez el Pedro y la Sheyla de alguien. — beto ortiz (@malditaternura) 31 de marzo de 2019

- Mi amor, hoy que cumplimos diez meses y medio te traje este perfume Hermès.

- Estúpido...Si sabes que ya me lo regaló Perfumerías Unidas! — beto ortiz (@malditaternura) 31 de marzo de 2019

"¿Por qué necesitas una camioneta con precio de departamento?", escribió también en el preciso momento en el que Pedro Moral contó que le ayudó a renovar un automóvil a la modelo porque así se lo exigió.

También se refirió al episodio incómodo que vivió Pedro Moral, quien aseguró que Sheyla Rojas no quería comer de noche para cuidar su figura pese a que había desembolsado una cuantiosa suma en una cena sorpresa.

"Si hago una reserva en un lindo restaurante y me sales con que no comes de noche porque engordas, voy solo, pido todo para llevar y te lo embutes de desayuno para que adelgaces", escribió.