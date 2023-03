La cantante Belinda se llevó tremendo susto luego que uno de sus seguidores se subió al escenario y se aferró a su cuerpo mientras ofrecía un concierto en Guanajuato, en la región del Bajío, en México.

La artista mexicana se encontraba cantando para la multitud cuando el joven burló la seguridad y saltó las vallas perimetrales. Finalmente llegó a la tarima y la abrazó bruscamente.

‘Beli’ intentó sobrellevar la situación con amabilidad y profesionalismo mientras trataba de evitar que el personal de seguridad retire al fanático que se encontraba bastante efusivo.

“Yo te amo, te amo”, decía el fan. “A ver si respiras y te relajas, te juro que no te van a bajar”, respondía Belinda intentando calmar los ánimos.

Más tarde, Belinda decidió pronunciarse sobre este incidente en sus historias de Instagram y terminó revelando que quedó con la espalda adolorida debido al forcejeo.

“En el concierto de hoy, se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda”, escribió.





