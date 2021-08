Belén Estevez completó las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así lo reveló a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un reflexivo mensaje en el que explicó por qué decidió recibir la vacuna de Sinopharm.

La argentina pudo ser inmunizada el último sábado, horas antes de participar como jurado en “Reinas del Show”. “Me siento enormemente emocionada, ya que gracias a Dios, ayer tuve la bendición de ser inoculada con la 2da. dosis de la vacuna de Sinopharm”, indicó.

“Y para los que me preguntan porque me apliqué esa vacuna, ahí va mi respuesta… Me vacuno porque amo la vida, y lo hago con el laboratorio que me toque ya que el virus no conoce de marcas”, manifestó de manera contundente en su texto.

“Me vacuno por todas las personas que fallecieron y con ellos se fueron sus sueños sin cumplir, porque el virus los sorprendió antes de recibir la vacuna. Me vacuno en memoria de todos los que soñaron con esa oportunidad. Las vacunas salvan vidas, sin importar de qué laboratorio provengan”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a todas las personas: “VACÚNENSE si quieren cuidar su vida y la de los que aman y recuerden que a pesar de tener aplicadas las 2 dosis, aún debemos seguir cuidándonos”. Finalmente agradeció “a todo el personal de salud por trabajar arduamente para combatir el virus”.

