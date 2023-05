La bailarina Belén Estévez se presentó en la última edición de ‘América hoy’ para confesar su deseo de convertirse en madre por lo que no dudó en compartir su alegría de congelar sus óvulos.

Ante ello, Abigail Oroche, especialista en fertilidad, señaló que para conocer si una mujer está apta para realizarse este procedimiento tiene que pasar diversas evaluaciones para conocer su reserva ovárica, pues al pasar de los años esta puede ir disminuyendo: “La reserva ovárica va a depender mucho de acuerdo a la mujer”.

La argentina señaló que tiene 41 años y no descarta convertirse en madre por lo que desea congelar sus óvulos hasta que encuentre una pareja con quien formar una familia: “Es el sueño de toda mi vida ser madre, es un sueño latente. Yo tengo 41 años y he decidido congelar mis óvulos porque no tengo pareja. Mi planificación familiar va a base de una pareja, yo quiero formar mi familia”, mencionó Belén Estévez.

Ante ello, Janet Barboza también señaló que le gustaría realizarse el mismo procedimiento, pero primero le gustaría el límite de edad para realizarse este procedimiento. “No hay edad límite para congelar los óvulos, pero mientras más joven es mayor la probabilidad de tener calidad y cantidad de ovarios”, dijo la especialista.

Finalmente, Belén Estévez señaló que ya se realizó el análisis de sangre y posteriormente se va a realizar la ecografía tansvaginal para conocer si es apta de congelar sus óvulos.

