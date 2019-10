Le dijo de todo. Belén Estévez no pudo ocultar su incomodidad al escuchar las declaraciones de Christian Domínguez, luego de ser consultado por las conductoras de ‘Mujeres al Mando’ sobre el ‘ampay’ con Pamela Franco, a horas de oficializar su ruptura con Isabel Acevedo, más conocida como ‘Chabelita’.

La argentina, quien también se encontraba presente en el espacio de farándula, aprovechó para llamarlo “irresponsable” al no cuidar a Isabel Acevedo, pues, según dijo, él sabía que sus actos iban a repercutir de manera negativa en la joven empresaria.

“A mí me parece que quien faltó el respeto y no cuidó a Chabelita eres tú, no la cuidaste de todo esto”, le increpó la bailarina, quien, además, es muy cercana a la popular ‘Chabelita’.

Asimismo, poco después de que el programa emitiera otras imágenes en las que aparece el cumbiambero con otra chica, la argentina puso en tela de juicio la defensa que dio Christian Domínguez (quien dijo que se trataba de la saliente de su coordinador). Para Belén Estévez, el hecho se trataba de una “estrategia” para que nadie los viera salir juntos.