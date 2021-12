Phonic, banda peruana de rock con proyección internacional, lanzó la canción “Goin’ Down”, compuesta por Raúl Ponce y producida por el estadounidense Barrett Jones.

Este último ha sido productor de emblemáticos discos de las míticas bandas Nirvana, Foo Fighters y Pearl Jam. La canción ya está disponible en las plataformas musicales Spotify, Apple Music, YouTube y Tidal.

Este sencillo forma parte del álbum ‘Farewell Beyond the Silence’, la segunda producción de estudio de la banda. El disco se lanzará a inicios del 2022, bajo el trabajo en producción de Barrett Jones (Nirvana, Foo Fighters, Pearl Jam) y Brian Virtue (Audioslave, Korn, Deftones, 30 Seconds to Mars), dos productores de extenso recorrido en la industria del rock alternativo en inglés.

La potencia alternativa que esta banda de rock propone en lo musical es reflejada por ‘Goin’ Down’, y se conjuga con la temática de una espiral que gira entre la emocionalidad y errores humanos que nos hacen caer nuevamente en un círculo nocivo.

“‘Goin’ Down significa para nosotros regresar a una relación que solo causa daño a ambos, llenándose de inseguridades y miedos que surgen en el transcurso de las idas y vueltas. Esto implica regresar a donde no se debe y lanzarse en caída libre al peligro”, comenta Raúl Ponce, vocalista de la banda y autor de la letra de la canción.

Actualmente, Phonic se encuentra en la fase inicial de la producción del videoclip del single, que verá su estreno en enero del 2022. Esta pieza audiovisual estará bajo la dirección de Álex Li.

SOBRE LA BANDA

A inicios del 2019, se forma Phonic, y en ese mismo año lanzaron su primer disco de estudio, llamado ‘Raise Your Head’. El álbum se abrió paso con ‘Hide’, el primer single, el mismo que mereció la grabación del primer videoclip de la banda. La dirección estuvo a cargo del chileno Ángel Rodríguez.

La banda ha forjado su esencia musical en la intensidad del rock alternativo de los años 90; la versatilidad y sensibilidad rockera de la primera década del 2000, y la articulación, presencia e imagen del rock británico. Como banda de música anglo, buscan difundir sus canciones tanto en el circuito nacional como internacional, con la proyección de competir y posicionarse de igual manera sea cual sea el ámbito geográfico que se presente.

Los encargados de darle vida a Phonic son: Raúl Ponce (voz principal y guitarra), Juan Carlos Villa (guitarra y coros), Óscar Velásquez (bajo) y Ricardo Muñoz (batería).

