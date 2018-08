Bailarina que participa en 'Los 4 Finalistas' es pareja del ex de Belén Estévez, jurado del programa [VIDEO]

La última edición de 'Los 4 Finalistas: Baile' trajo una extraña sorpresa tanto para el público como para el jurado. En pleno programa se conoció que una de las bailarinas de la competencia era pareja de Waldir Felipa, ex pareja de Belén Estévez.

Se trata de Demi Villacorta, quien en la competencia baila junto a Irving Villavicencio y tendrá que ser evaluada por la argentina durante toda su participación en el programa.

"Tú tienes novio, me cuentan por aquí. ¿Cuál es el novio de tu novio? Lo que pasa es que todos me dicen que le pregunte por tu novio. 'Pregúntale por su novio', me dicen. Yo tengo que preguntar'", le dijo Jazmín Pinedo a la joven de 20 años, quien finalmente reveló que tenía una relación con el mediático bailarín.

Tras la presentación, Belén Estévez hizo referencia a la relación que mantiene su ex pareja con la concursante. "Sí puede ser que él (Waldir) haya armado la coreografía porque le ponía los mismos trucos que nosotros hacíamos", manifestó.

Como se recuerda, Waldir Felipa tuvo una intensa relación con Belén Estévez cuando ambos participaban en el reality de Gisela Valcárcel. 'El Gran Show'.