Tal como se había anunciado, Milett Figueroa debutó este martes 12 de setiembre en la pista de baile del reality argentino ‘Bailando 2023′, sin embargo, la modelo peruana no tuvo la mejor bienvenida por parte del jurado.

Luego de mover las caderas al lado de su pareja de baile Martín Salwe, la actriz recibió los primeros comentarios por parte de Carolina Pampita Ardohain, quien la comparó con la expareja de Marcelo Tinelli.

“Es una hermosa mujer y sabés que le veo un aire a tu exmujer, a Guillermina Valdes”, afirmó la conductora y actriz argentina.

Por su parte, Moria Casán sí se animó a lanzar ácidos comentarios contra la joven peruana y dejó entrever que habría llegado al reality de baile dispuesta a conquistar a Marcelo Tinelli con ayuda de su sensualidad.

“Me queda clarísimo que la señora Milett se lo vino a levantar a usted (Marcelo Tinelli). Esto es desde el primer día, con la madre y todo lo quieren embaucar y se lo quieren llevar a Perú”, sostuvo la exvedette y bailarina.

Milett Figueroa intentó tomar con calma los comentarios del jurado y solo atinó a señalar que no le incomodaba que la comparen con la ex de Marcelo Tinelli. “Qué placer que me comparen con tu exmujer porque realmente es muy hermosa, así que no me molesta”, sostuvo la modelo.

Por su parte, Doña Martha Valcárcel, madre de Milett, no pudo ocultar su molestia y fue captada por las cámaras realizando gestos de incomodidad ante las críticas a su hija.

Moria Casán le puso la cruz a Milett Figueroa: “Me queda clarísimo que vino a levantarse a Tinelli”#Bailando2023 pic.twitter.com/3jf4KhKNdd — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 13, 2023