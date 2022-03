Flavia Laos y Austin Palao continúan avivando los rumores en torno a una posible relación sentimental. Si bien antes se llenaron de elogios, ahora presumen su cercanía con una fotografía que dejaría al descubierto que lo suyo es más que una linda amistad.

Mediante las redes sociales, los exchicos reality decidieron compartir una reveladora fotografía captada en medio de una reunión de amigos, entre ellos, un fotógrafo que dejó al descubierto una posible relación.

A través de sus stories de Instagram, Austin Palao y Flavia Laos compartieron una tierna fotografía en la que la modelo y actriz de “Ven, baila quinceañera” aparece sentada en las piernas del ex ‘combatiente’.

Austin Palao y Flavia Laos protagonizan tierna foto que pondría al descubierto su relación. (Foto: Instagram)

Como se sabe, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental; sin embargo, no han tenido reparos en confirmar que se llevan súper bien y se tienen mucha confianza, al punto de conocer a sus familias.

En una reciente conversación con las cámaras del programa “Amor y Fuego”, Flavia Laos reveló que tomó la decisión de presentar a Austin Palao a sus padres, quienes lo han recibido con mucho cariño y atención.

“Es un gran chico, olvídate, mi hermana lo ama, mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora, te lo juro... La verdad que sí, su familia súper bella, la he pasado muy bonito”, contó Flavia Laos al citado medio.

“Austin hoy en día es una persona muy importante en mi vida y por qué no presentárselo a mi familia, porque es una persona que me hace bien, me hace feliz”, añadió la joven modelo.

