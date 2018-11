Austin Palao confirmó que terminó su relación con Luciana Fuster [FOTOS]

Se acabó el amor. Dispuesto a aclarar dudas, Austin Palao se pronunció luego que Luciana Fuster saliera ante cámaras a confirmar que ya no tenía una relación con el modelo.

El modelo insinuó ante las cámara de 'Válgame Dios' que fue él quien decidió alejarse de la 'combatiente' de diecinueve años, quien hasta el momento no ha brindado detalles de la ruptura.

"Si es verdad ya no estamos juntos, que quiera o no, buscar una nueva conquista, está lejos de ser cierto. Estoy tranquilo y así pienso estar un buen tiempo", comentó.

"Son cosas circunstanciales que pasan, creo. Igual me llevo la mejor de la relación, porque hay muchos momentos lindos. Le deseo lo mejor a ella. Rescato los buenos momentos de la relación", sostuvo y no descartó una pronta reconciliación.

"Lo que he aprendido a mi corta edad y en base a mi experiencia es que, no hay que escupir al cielo. Cualquier puede pasar, yo no sé, no descarto nada (...) El amor para mi y para ella está", añadió el integrante de 'Esto es guerra'.