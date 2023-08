Janet Barboza reveló que Jefferson Farfán fue su amor platónico y no descarta salir con él a tomar un “cafecito”. La conductora de ‘América Hoy’ recalcó que se encuentra soltera al igual que el exfutbolista.

La popular ‘Rulitos’ sorprendió a todos al confesar que es fiel admiradora de Jefferson Farfán y recalcó su belleza. “Yo soy fan. En algún momento fue mi amor platónico. Me parece que es guapísimo, me encanta”, empezó diciendo.

Ethel, por su parte, señaló que pensó que el futbolista Gianluca Lapadula era su amor platónico. “Pero puedo tener varios”, replicó Janet frente a las cámaras de América Hoy.

“Jefferson Farfán es un líder del fútbol y a mí me encanta, me parece guapísimo. Si me pregunta si tendría una cita con él para tomarnos un cafecito: ‘¿por qué no?’”, mencionó.

Janet Barboza confiesa que Jefferson Farfán fue su amor platónico: “me parece guapísimo”

Finalmente, Janet Barboza pidió a Jazmín Pinedo que le pase el número de celular del exfutbolista.

