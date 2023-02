Carlos Alcántara expresó su emoción tras el éxito que está teniendo su nueva película “¡Asu mare! Los amigos”, la cual ha logrado superar los 350 mil espectadores en su primera semana de estreno.

El actor agradeció el apoyo de todas las personas que han acudido a las salas del cine para disfrutar el filme, y en una entrevista con RPP, dejó abierta la posibilidad de rodar más películas de esta saga, aunque dijo que éstas tendrían un título distinto.

“Yo creo que pueden venir más (películas), pero no necesariamente llamarse ‘Asu mare’. Aquí ha empezado una nueva etapa en mi carrera profesional. Yo tengo una paralela de actor y una de director, donde he visto que el resultado está gustando. Yo estoy poniendo el pecho y la espalda para las críticas, pero yo no hice una película pensando en que quiero dármela de director; esta es una película generada por todos, pero con un toque personal de ‘Cachín’”, señaló el actor.

¿Por qué Ricardo Mendoza no está en la nueva película de “Asu Mare”?

El productor de la película Miguel Valladares también habló sobre la ausencia de Ricardo Mendoza en “¡Asu Mare! Los amigos” y en su entrevista con RPP reveló el motivo por el que el comediante no aceptó formar parte del spin-off.

“La razón no es tan dramática como la pinta la prensa o las redes sociales. Es básicamente un tema de timing, él está en un momento totalmente distinto, porque le ha ido bien con su show. Cuando empezamos el proyecto, él ni siquiera sabía que iba a estar en la película, que ni siquiera tenía el nombre de ‘Asu Mare’”, comentó.

Agregó que el conductor de “Hablando Huevadas” había aceptado en un primer momento formar parte de esta entrega, sin embargo, finalmente desistió a firmar el contrato cuando lo volvieron a convocar.

“No quería comprometerse con nosotros a firmar un contrato, si no estaba seguro. Entonces pasó el tiempo y la película extrapoló a ser ‘¡Asu Mare! Los amigos’ en otro nivel de producción y quedamos por mutuo acuerdo en que él estaba muy complicado de tiempo. Económicamente, él ahora no se puede tomar una licencia de un mes para rodar una película, quizá por el monto que le estábamos ofreciendo”, indicó.