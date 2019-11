Gino Arévalo, recordado actor cómico, sorprendió a sus seguidores tras someterse en junio pasado al bypass gástrico, operación que lo ha ayudado a bajar 50 kilos.

Por intermedio de redes sociales, el artista compartió los resultados de la intervención médica.

"Como verán, ya me queda mi ropa, no tengo esfuerzo. Ha cambiado mi vida totalmente, no tomo y estoy con una dieta tranquila. Me siento tranquilo y más sano”, cuenta en un video difundido por la clínica en la que se operó.

Anteriormente, Arévalo había mencionado que su excesivo peso le generaba problemas de salud y por eso había tomado la determinación de someterse al bypass gástrico.

TAMBIÉN CHACALONCITO

El doctor Rául Layme, quien operó a Gino Arévalo en Arequopa, posó sonriente con él y Chacaloncito, otro de sus pacientes.

“Con nuestros dos pacientes Chacaloncito y Gino Arévalo, quienes han perdido más de 50 kilos de exceso de peso, tras la cirugía de bypass gástrico que se les realizó", escribió su fanpage.