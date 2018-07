'El artista del año': Ricardo Rondón critica la calificación de Lucho Cáceres [FOTOS Y VIDEO]

Empezó el show y la polémica. El conductor Ricardo Rondón y el jurado Lucho Cáceres protagonizaron el primer enfrentamiento de la segunda temporada de ‘ El artista del año ’ , programa conducido por Gisela Valcárcel .

Todo ocurrió luego que Lucho Cáceres calificara con cinco puntos el performance de Ricardo Rondón en su primera presentación en la pista de 'El artista del año' .

"Es algo personal. Siempre he desconfiado de las personas que hacen todo y no se especializan en nada. Yo veo delante mío a una persona que solo conduce un programa", señaló Lucho Cáceres .

Tras esta apreciación, Ricardo Rondón encendió la polémica al asegurar que el bajo puntaje de Lucho Cáceres se debía a que existe algún problema personal contra él.

“Sí Lucho Cáceres me pone cinco, vamos, dejémonos de hipocresías. Está claro que él no me está evaluando, sino está personalizando su puntaje en relación a lo poco simpático que yo le puedo caer como participante”, manifestó Ricardo Rondón tras su baile en 'El artista del año' .

“No sé si tenga algo contra mí, pero creo que el tema es personal y, sí es personal, no tendré ningún problema en decir en las galas que quedan que el puntaje del señor Lucho Cáceres siempre será cinco y, si puede, uno”, agregó un indignado Ricardo Rondón.