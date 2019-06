Melissa Klug reaparecerá en televisión y bailará junto a Pablo Heredia en “El artista del año” | FOTOS

Melissa Klug volverá a la televisión en “El artista del año” este sábado para reforzar al actor argentino Pablo Heredia, e intentar salvarlo de la sentencia en la semifinal del programa conducido por Gisela Valcárcel.

Sobre su regreso a la pista de “El artista del año”, la popular ‘blanca de Chucuito’ dijo sentirse feliz por volver al programa y nerviosa por tener la responsabilidad de ayudar a Pablo Heredia a llegar a la final.

“Estoy muy contenta de regresar a la pista de El artista del año. Como siempre que sé que me voy a parar en esa pista, estoy algo nerviosa. Llego a acompañar a Pablo Heredia, quien me parece un artista con talento y me alegra que llegue a la semifinal. ¿Llega Ítalo? Me va a acompañar al programa como ni novio, pero no en la pista de baile”, manifestó Melissa Klug.

Asimismo, dijo que el programa le trae buenos recuerdos, pues fue en la pista de baile donde conoció a Ítalo Valcárcel, su actual pareja, con quien mantiene una relación de más de tres años.

“Bien, estamos juntos hace tres años. Hace poco no estuvimos de acuerdo en algunas cosas e intentamos darnos un espacio pero no pudimos, seguimos juntos. Cuando hay amor, confianza y respeto se puede solucionar cualquier tipo de problema dentro de la relación. ¿Hemos pensado en el matrimonio? Planes hay muchos, pero tiempo al tiempo. No nos estamos apresurando a nada, estamos viviendo el día a día”, agregó la ex pareja de Jefferson Farfán.

Por otro lado, Melissa Klug confesó que se encuentra trabajando en su nueva línea de cosméticos, los cuales se llamarán “M. Klug”. “No paro y no voy a parar hasta terminar de cumplir todos mis sueños”, dijo.