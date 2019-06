Hija de Gisela Valcárcel a Lucho Cáceres: "Hasta aquí llegó mi amistad hacia ti y tu familia"

¡Fuerte y claro! Ethel Pozo , la hija de Gisela Valcárcel , utilizó su cuenta de Facebook para criticar la actitud que tomó Lucho Cáceres al negarse a actuar al lado de Stephanie Valenzuela en el reality 'El artista del año'.

La hija de la 'Señito' no toleró que el actor rechazara la invitación que se le planteó, así que le recordó sus inicios como modelo en el programa de su mamá.

" Tu primer trabajo como modelo fue al lado de mi mamá. Lamento leer que con tu post invocas a que la gente la agreda. Creer esto de personas que no nos conocen es algo tolerable... el desconocimiento y la libre expresión es válido. Pero de ¿ti?", dijo en su red social.

Ethel Pozo también dejó entrever que el actor estaría discriminando a la modelo Stephanie Valenzuela.

"No le dijiste no a mi mamá, le dijiste no a una joven mujer, a Stephanie Valenzuela, sé sincero. Si te llamábamos para reforzar a una actriz nos decías que sí, pero como has demostrado que para ti, algunas personas valen por su profesión, no quisiste actuar al lado de ella", agregó.

LE QUITO AMISTAD A LUCHO CÁCERES

Tras expresar su fastidio en la red social, la hija de Gisela Valcárcel decidió quitarle su amistad al actor.

" Hasta aquí llegó mi amistad hacia ti y tu familia. Incluida tu madre, porque si eres este tipo de caballeros prefiero alejarme de amigos como tú", indicó.

