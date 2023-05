Luego que se hiciera viral el video donde se ve cómo agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieran al reconocido artista urbano Arcángel, el cantante de reguetón hizo sus descargos de lo sucedido en pleno concierto.

En la tarima del estadio de San Marcos, el cantante aseguró que la publicación de las imágenes cuando fue intervenido no le molestan.

“Yo la paso bien cada vez que piso este país. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran, gracias Perú por quererme. Si pensaban que subiendo a las noticias me iban a joder, no, no, a un artista como yo, usted no jode su imagen”, comenzó a decir Arcángel.

Luego, recordó que la misma situación la vive en su lugar de origen y pidió un aplauso para la policía por cumplir con su trabajo.

“Yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo, eso a mí no me jode, a mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Así que un aplauso para la Policía del Perú, están haciendo su trabajo, qué bueno”, dijo.

Arcángel le dedicó unos segundos a comentar sobre el incidente de la mañana. Cumplió con su show pactado en el festival de reggaeton en el estadio de San Marcos. Prometió volver para un concierto en solitario. ¡Vuelve pronto, Maravilla! #Arcangel @ArcangelPrrra pic.twitter.com/Ry6XMxggul — Pep S. Caro (@ElPep23) May 21, 2023

Como se recuerda, Arcángel estaba en camino hacia la prueba de sonido del evento ‘Reggaeton Lima Fest’ cuando fue interceptado por la autoridades policiales.

En el video viral publicado en redes sociales, se ve al artista delante de su auto, con los brazos en el aire mientras los oficiales rebuscan sus bolsillos.

Reggaetonero Arcángel es intervenido por la Policía Nacional del Perú pic.twitter.com/bygVfOjlhs — Chacotero (@ChacoteroPeru) May 21, 2023









VIDEO RECOMENDADO