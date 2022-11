Giuliana Rengifo se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras la fuerte acusación de la cantante Arantxa Mori, quien la sindica de ser la causante del fin de su relación con el abogado Eduardo Rimachi después de seis años.

La integrante de la agrupación “Vanessa y las tremendas” se presentó este miércoles en el programa “Magaly TV: La Firme” para contar más detalles de cómo la participante de “El Gran Show” convirtió su relación en un verdadero calvario.

Arantxa Mori también se refirió al último incidente que vivió al verse cara a cara con Giuliana Rengifo en la inauguración del bar de un familiar de su expareja. Según narró, ella acudió al evento para que el abogado le demuestre que no tenía nada con la exintegrante de Agua Bella, sin embargo, no imaginó que la cumbiambera armaría tremendo escándalo.

“Yo que he sido la pareja y ella la amante, jamás le he ido a hacer un escándalo, jamás le he ido a insultar ni a querer denigrarla como mujer, y ella sabiendo como han pasado las cosas, ¿toda fresca queriendo reclamarme?... pero nosotros nos quedamos ahí y ella se fue a llorar a una esquina”, contó.

En otro momento, la cantante se burló de Giuliana Rengifo al considerar que, pese a que logró destruir su romance, está segura que su expareja Eduardo Rimachi no va a oficializar una relación con ella, al igual que los hombres con los que ha sido involucrada la cumbiambera.

“Él no la va a oficializar a ella, ella tiene un patrón de conducta repetitivo, ella le gusta mucho fijarse en hombres que tienen pareja y es como que se obsesiona y no para hasta que te lo quite y se siente la ganadora, pero ni aun así la oficializan porque los hombres saben cómo es ella”, arremetió.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo desea volver a ser mamá

Ethel Pozo respondió preguntas en sus redes sociales