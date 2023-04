Jossmery Toledo continúa en el ojo de la tormenta y es que además de su ‘ampay’ con Paolo Hurtado, el programa ‘América Hoy’ aseguró que la expolicía intentó cobrar 10 mil soles para dar una entrevista y hablar del escándalo de infidelidad, sin embargo, esta información ha sido puesta en tela de juicio.

Walter Calderón, también conocido como Walter ‘Pico’, se comunicó con el periodista Samuel Suárez de Instarándula para desmentir que haya pedido esa alta suma de dinero y alertó que el programa de Ethel Pozo habría conversado con una persona que está intentando suplantar su identidad.

“Hermano yo te estaba llamando por ese tema porque en ese chat (que mostró América Hoy) aparece una foto mía y ese no es mi número, ni tampoco la foto de mi perfil de mi WhatsApp”, se lee en chat que fue compartido por el periodista de espectáculos.

El exmánager de Jossmery Toledo aseguró que actualmente sólo trabaja como promotor de eventos de la exchica reality y advirtió que muchas veces utilizan la imagen de expolicía para convocar al público, por lo que no le sorprende que intenten estafar al programa ‘América Hoy’.

“Justo estoy hablando con Joss sobre ese tema, yo no tomaría jamás la atribución de decir que soy manager de Jossmery sin serlo. Yo en su momento trabajé como su manager, pero eso es hace tiempo, ahora yo trabajo con ella para eventos que me llaman de marcas, discotecas o activaciones con ella directo pero como promotor”, explicó Walter Pico.

¿Qué respondió Jossmery Toledo?

A través de un mensaje enviado a Samuel Suárez de Instarándula, Jossmery también aseguró que no tiene mánager y que el chat que mostró el magazine de América Televisión es falso.

“Samu solo te escribo para decirte que no tengo mánager, siempre mis cosas las manejé sola, nunca dije que quería dinero, no sé de dónde sacan tanta mentira. Pueden ser estafados porque pueden depositar dinero a una cuenta que no es”, dijo la expolicía.