Anyella Grados: ¿Quién es la modelo que participará en 'El valor de la verdad'?

Un sueño que le fue arrebatado como consecuencias de sus actos es lo que vivió hace unas semanas Anyella Grados Meza tras perder la corona del Miss Perú Universo 2019.

Todo comenzó cuando la modelo trujillana, a sus 19 años, se animó a concursar en el certamen de belleza de nuestro país: ella quería ser una reina y lo fue, sin pensar que solo sería por unos meses. En una competencia en la que participaron cincuenta bellas representantes de diferentes regiones, Anyella consiguió la corona en octubre del año pasado, en el Teatro Municipal.

Grados Meza, estudiante de Ciencias de la Comunicación y conductora del programa 'Trujillo al día', tuvo un buen desenvolvimiento en la pasarela y en el momento de las preguntas.

Cuando se le consultó sobre el tema de corrupción, la modelo fue muy firme y expresó: "Cada día aumenta el tema de corrupción y no debemos permitir ello. Hay que concientizar a la sociedad, que las personas honestas se involucren en los temas políticos para que así podamos fortalecer a las próximas generaciones".

Es así como empezó el reinado de Anyella Grados. El segundo lugar fue para Camila Escribens, Miss Perú USA, y como primera finalista Yoko Chong, Miss Perú Ucayali.

Sin embargo, un hecho anecdótico pasó esa noche cuando Romina Lozano, ex Miss Perú, le colocó la banda de reina, la corona de Anyella Grados terminó en el piso, pero por la emoción del momento, no se percató. Jessica Newton y las demás participantes miraban con preocupación ese momento. Mientras que en las redes sociales señalaban 'que se trataba de una señal' y un 'mal augurio'.

BULLYING CIBERNÉTICO

Ese título de reina llegaría con críticas. La modelo trujillana también enfrentó el bullying cibernético por su físico. Pero como apasionada del deportes de combate y boxeadora, le hizo frente a su detractores.

"Una de las preguntas que hicieron en la noche final del certamen fue del bullying cibernético, en estos momentos yo lo estoy viviendo, pero me siento mentalmente preparada y no me afecta... Duela a quien le duela, soy la Miss Perú 2019. Yo sé que me van a llegar a querer, porque estoy preparada", dijo al día siguiente de ser coronada.

EL DETONANTE

Anyella cuando se enteró que había sido la ganadora del Miss Perú 2019 dijo que su vida iba a cambiar para siempre y así fue. Las palabras de "responsabilidad y buena imagen" para nuestro país se le olvidó al protagonizar un escándalo luego que se filtrara un video donde aparecía en presunto estado de ebriedad en una fiesta en Rioja, región San Martín.

¿Quién grabó las imágenes? La Miss Teen Perú, Camila Canicoba, donde también comprometía a la primera finalista Yoko Chong, Miss Perú Ucayali.

La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, no toleró ese escándalo y anunció a fines de marzo que Grados no portaría más la corona nacional con el "único propósito de salvaguardar el prestigio" de la organización.



Tras este incidente, la modelo trujillana pasó momentos muy duros al ver que sus sueños se derrumbaban. Incluso, contó que pasó por su mente quitarse la vida tras perder la corona del Miss Perú.

Es así que Anyella Grados dará más detalles de su vida en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad', donde responderá preguntas como: "¿Estuviste borracha en la discoteca de Rioja? ¿Crees que Camila Canicoba recibió la orden de grabarte? ¿Crees que Camila Escribens subió tu video a las redes sociales? ¿Eres mentirosa?".