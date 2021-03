Antonio Pavón habló sobre el extenso viaje de Sheyla Rojas a México y del regreso de su pequeño hijo a España. En una reciente entrevista a “Amor y Fuego”, el ex chico reality afirmó que ambos llegaron a un acuerdo para que el menor se vaya con él.

“He venido a recoger a Antoñito porque Sheyla y yo hemos coordinado de la mejor manera que él viaje a España. Ella está en México porque le han salido propuestas de trabajo”, comentó.

Según contó el español, no tuvo problemas con los permisos legales y podrán viajar al país europeo. “Hemos coordinado de la mejor manera para el permiso de viaje. Ella me comentó que tiene la idea de quedarse, de trabajar ahí, y me dijo si yo podía recoger a Antoñito”, agregó.

Por el momento, Pavón afirmó que no sabe cuánto tiempo vivirá con su hijo, pero espera que sea por siempre. “A mí me gustaría que fuese siempre, nosotros somos una familia muy unida”, sentenció.

Asimismo, contó que durante el tiempo que la modelo peruana estuvo en México fue la hermana de la modelo quien lo cuidó.

“Yo entiendo que un niño tiene que estar con mamá o con papá, si a Sheyla le han salido nuevas propuestas de trabajo. Antoñito puede pasar más tiempo con el papá”, concluyó.

