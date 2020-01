Antonio Pavón está preocupado porque su hijo Antoñito no está asistiendo a sus citas médicas en Estados Unidos y siempre está al cuidado de una nana, según reveló en declaraciones al diario Trome.

El torero español, que desde hace bastante tiempo radica en España, indicó que Sheyla Rojas, madre del pequeño, sigue negándose a que el niño viaje a pasar vacaciones con él y su familia.

“Extraño mucho a Antoñito. Su mamá (Sheyla Rojas) le prohíbe venir (a España) a pasar vacaciones con mi familia. Estamos muy preocupados por él”, indicó inicialmente.

“Se la pasa siempre en casa con una nana y nadie lo lleva a sus consultas médicas. Ha faltado en varias ocasiones”, agregó Pavón, quien espera que esta situación se solucione en la vía judicial.

“Yo tengo las citas del doctor de Estados Unidos y nadie lo lleva. Tenía que ir, desde que nació lo llevé con su abuela o mi papá, pero desde que estoy en España nadie lo lleva. Ojalá un juez tome cartas en el asunto y ponga una pronta solución”, agregó.

Antonio Pavón aseguró que en más de una oportunidad se ha ofrecido a cuidar del pequeño y llevarlo a sus controles médicos, pero Sheyla Rojas no quiere y sigue negándose a conciliar con él.

Semanas antes de Navidad, Antonio Pavón también se había referido a Sheyla Rojas porque no permitió que su hijo viaje a pasar las fiestas de fin de año junto a él y cuestionó la vida que está llevando.

“Se dedica a viajar con hombres desconocidos (...) Nadie entiende qué está pasando. Me da igual lo que haga con su vida. Solo nos proecupa Antoñito. Su mamá no está. Sheyla no lo cuida”, manifestó en aquella oportunidad.