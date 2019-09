Quiere ver a su pequeño. El torero español Antonio Pavón reveló en el programa ‘Válgame Dios’ que no ve a su hijo Antonito desde hace casi un año, ya que no tiene comunicación con Sheyla Rojas, madre del menor.

Pavón contó que desde hace tiempo no se comunica con la conductora, y que tampocó sabía del viaje de ella a Europa, pese a que él se encuentra en España y podía reunirse para ver a su primogénito.

“No, Sheyla y yo no tenemos comunicación alguna. Me hubiera gustado coordinar, pero desafortunadamente, Sheyla no se comunicó conmigo (...) De momento me gustaría llegar a un acuerdo”, dijo Antonio Pavón a través del teléfono.

El torero y exconductor anhela que su hijo esté con él en España. “Yo sé que su nana y su abuela la quieren mucho, pero me gustaría que esté acá (...) Un niño debe estar con su mamá y su papá, pero si su mamá está viajando, debería estar con su papá”, señaló, refiriéndose a los últimos viajes de Sheyla con el millonario Fidelio Cavalli.

Sin embargo, Pavón descartó tener algo su expareja y su estilo de vida, pues lo único que desea es ver a su hijo. “Yo le deseo lo mejor a Sheyla, que disfrute y todo eso. Ustedes saben que quiero mucho a Antonito y me gustaría que este aquí”, repitió.