Antonio Pavón: "La relación de Sheyla Rojas y Patricio Parodi fue ridícula y daba vergüenza" [FOTOS]

No se calló nada. Antonio Pavón , ex pareja de Sheyla Rojas y padre de su hijo Antoñito, no quiere saber nada sobre el matrimonio de la conductora de televisión y Pedro Moral .

"Que se case y sea feliz", manifestó el ex torero, quien opinó sin filtró sobre las relaciones amorosas de la ex 'guerrera', incluyendo el breve romance que mantuvo con Patricio Parodi.

"Para que una pareja comparta con tu hijo, tiene que haber un compromiso formal y serio. La relación que vimos con Patricio fue ridícula y daba vergüenza porque le sacaba la vuelta y, bueno, Antoñito estaba en el medio", sostuvo incómodo.

"No estaba de acuerdo con que mi niño estuviese en situaciones en las que su mamá hacía cosas como mujer y no como madre” , indicó el español.

De igual manera, marcó distancia con Pedro Moral, prometido de Sheyla Rojas, a quien considera "un chico correcto, educado y de familia de bien".

"Mi pequeño comparte tiempo con Pedro, pero creo y vuelvo a repetir que para que un padre o una madre vincule a su hijo con una pareja, tiene que estar todo muy seguro y no meter a la casa al primero que venga", manifestó.