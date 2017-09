Antonio Pavón recordó cuando le pidió matrimonio a Sheyla Rojas y no se calló nada [VIDEO]

Antonio Pavón ya no lamenta nada. Al recordar cuando le pidió matrimonio a Sheyla Rojas, no se calló nada y evocó el tierno momento que vivió en algún momento con su ex pareja.

El español se encontraba en Espectáculos cuando salió una nota sobre la madre de su hijo, vestida con un atuendo de novia, y el no dudó en alabarla, y felicitarla por su nueva relación.

“Se le ve guapísima vestida de novia. No sé si tendrá planes de novia con Pedrito, pero se les ve muy bien a los dos juntos”, explicó.

Ante este comentario, otro de los panelistas del programa, 'Tomate' Barraza, aprovechó el momento y le preguntó a su amigo cuantas veces le pidió matrimonio a Rojas.

“Yo una vez le pedí la mano. Una vez. Recuerdo que me arrodillé, rodilla en tierra, anillo en mano, y le pedí matrimonio porque era lo que verdaderamente sentía”, explicó Pavón.

Barraza recordó el momento, y le preguntó en donde fue la pedida, a lo que Pavón respondió: “En televisión”. Lo que llevó al panelista a decir: “¿El anillo era canje?”. Sin embargo, el torero lo negó. “No, era de verdad. Diamante de Perú”, expresó.

Tras relatar esta parte de su historia con Rojas, Pavón no dudó en precisar que mantiene una buena relación con la madre de su hijo, y que es feliz así.

“Sheyla y yo tenemos una muy buena relación, como amigos. Es muy chévere de verdad”, dijo el torero.

Antonio Pavón recordó cuando le pidió matrimonio a Sheyla Rojas y no se calló nada (Latina)

Como se recuerda, el español mantuvo una relación por varios años con la conductora de 'Estás en Todas', y ambos tienen un hijo juntos, Antoñito.