Tras pasar unos días en Perú regularizando los documentos para viajar con su hijo, Antonio Pavón partió rumbo a España al lado del pequeño ‘Antoñito’ y su prometida, Joi Sánchez. El exconductor compartió imágenes de su viaje y se mostró emocionado por esta nueva etapa con su pequeño.

A través de su cuenta de Instagram, Antonio Pavón compartió algunos videos en el que se le ve junto a su hijo y su prometida, todos sentados en la cabina del avión, usando mascarillas y protectores faciales.

En un segundo clip, el torero español compartió el recorrido que deberá tomar el avión para llegar a Madrid, ciudad que servirá de conexión para su destino final en Málaga.

Durante su paso por Perú, el exchico reality aprovechó el tiempo al máximo para llevar a su hijo a comer y tomarse muchas fotografías con su pequeño y Joi Sánchez, quien también mostró una gran cercanía con el menor.

Asimismo, en entrevista para “Magaly TV, la firme”, el torero español contó cómo fue el acuerdo con Sheyla Rojas para tomar la decisión de volver al Perú y llevarse a su hijo a vivir con él a España.

Luego que la modelo y expresentadora de “Estás en todas” revelara que se quedará en México por una temporada por asuntos laborales, se comunicó con el padre de su hijo, Antonio Pavón, para que recoja al menor en Perú y lo lleve a vivir con él a España.

“Me tomó de sorpresa, no me lo creía, eran las 3 de la mañana en España por el cambio de horario. Pegué un salto de la cama, esto es increíble, esto parece un sueño, leí y decía: ‘Antonio, puedes venir por Antoñito a Perú, llévatelo a España’. No me lo creía”, indicó Pavón.

